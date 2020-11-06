استمرار النشاط التجاري مع العراق في معبر مهران

واضاف روح الله غلامی الیوم الجمعه فی حديث لمراسل ارنا، ان هناك 300 شاحنة ايرانية تعبر منفذ مهران الى العراق يوميا بعد مراقبة جميع التوصيات الصحية منعا لتفشي كورونا

وفیما یتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الى العراق عبر منفذ مهران اوضح غلامي انه تم تصدير اكثر من 48 الف طن من هذه المنتجات الى العراق منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 مارس 2020) حيث بلغت قيمة السلع المصدرة 24 مليون و 780 الف دولار.

واضاف تم تصدير هذه السلع بعد توقف دام اكثر من ثلاثة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابع بالقول ان السلع التي يتم تصديرها الى العراق عبر منفذ مهران تشمل المواد الغذائية والمواد البلاستيكية والزجاج و السيارات و الفولاذ و مواد البناء.

و أصبحت مدينة مهران اليوم مركزا لأنشطة التصدير وعبور الزوار الى البلد الجار العراق كون هذه المدينة في محافظة إيلام، أقرب مدينة حدودية لايران إلى بغداد والعتبات المقدسة في العراق،

وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام.

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