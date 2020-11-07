خبير امريكي : التهم الانتخابية الامريكية ضد الدول الاخرى ترتد عليها

وصرح جورج جيترز يوم السبت لارنا ان "الولايات المتحدة كانت تعلق منذ عقود على مدى مصداقية وحقيقة وتنافسية انتخابات الدول الاخرى مبينا الآن ، نظرا للوضع الذي تشهده امريكا تم توجيه أصابع الاتهام إلينا".

وزعم جيترز المقرب من الجمهوريين: لا شك أن الديمقراطيين وبخطة محددة سلفًا وبحجة فيروس كورونا أطلقوا التصويت البريدي الذي يمكن التلاعب به بسهولة في المدن الكبرى. وأضاف: لهذا السبب يبدو أنه في ولايات مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وإلى حد ما جورجيا ، حدثت خروقات وفعلوا فعلهم.

وقال المحلل السياسي ، في إشارة إلى محاولة ترامب رفع دعوى قضائية ضد عملية الفرز ، "ليس من الواضح إلى أي مدى ستؤتي جهوده القضائية ثمارها ، لأن استمرارها يمكن أن يخلق أزمة دستورية في البلاد وان نظامنا القانوني يتصدع عالميا .

واشار جيترز إلى أن ترامب على وشك العزلة وقال حتى قناة فوكس نيوز المقربة من الجمهوريين أعلنت منذ البداية وقبل النتائج النهائية أن ترامب خسر في ولاية أريزونا".

وأضاف: "هناك اتجاه قوي للأخبار والمعلومات التي تغذى الانتخابات ، وإلى جانب ذلك تشهد رقابة على المستوى الرئاسي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي "مؤكدا أن الانتقال القانوني والمنظم للسلطة آخذ في الانهيار.

وردا على سؤال حول خيارات ترامب ، قال المستشار الجمهوري السابق لمجلس الشيوخ الأمريكي: "أمامه عدة خيارات ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيستفيد منها. البعض اقترح عليه استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق ورفع دعوى قضائية.

ووصف جيترز صدام ترامب مع قيادة الحزب الجمهوري بانه مشكلة ترامب الكبيرة قائلا إن هناك خلافا بين القيادة التقليدية للحزب وانصار ترامب مبينا ان العديد من قادة الحزب التقليديين لايكترثون بهوى ترامب على الارض .

وأضاف الناشط الجمهوري: ان ترامب ليس مثل بايدن الذي له حلفاء جادون. إذا أعلن ترامب النصر ، فسيكون وحده. على العكس من ذلك ، فإن نانسي بيلوسي وجميع وسائل الإعلام الرئيسية إلى جانب بايدن مبينا عن أعتقاده أنه في الأيام القليلة المقبلة ، ستعلن وسائل الإعلام فوز بايدن.

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