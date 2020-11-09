ترشيح مرادي كرماني لنیل جائزة «استرید لیندغرین»

ونشر محمد لطيف الناشط الإعلامي في محافظة كرمان جنوب شرق ايران ، تغريدة تحت عنوان "ترشيح هوشنك مرادي كرماني للجائزة العالمية: قصص هوشنك مرادي كرماني" ، واشار الى ما قدم هوشنك كرماني من ألاثار الادبية ومجموعات قصصية للاطفال في فترة معينة من التاريخ الاجتماعي لايران.

وتعتبر جائزة استرید لیندغرین من أهم جوائز أدب الاطفال والاحداث في العالم وذلک تثمیناً لدور اشهر کاتبة سویدیة في مجال الاطفال في العالم والتي ترجم أهم أعمالها " مع الجورب الطویل" الی أکثر من 90 لغة في العالم لشدة تأثر الاطفال بها.

والهدف من منح هذه الجائزة هو النهوض بأدب الاطفال والعنایة بحقوقهم وهي تمنح للکتاب ورسامي قصص الاطفال والقاصين والنشطین في مجال أدب الاطفال .

انتهى** 1453