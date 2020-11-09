نقابة المهندسين: نتيجة الانتخابات الامريكية لن تؤثر على قرارات ايران المبدئية

وأفادت وكالة ارنا ان نقابة المهندسين في ايران اصدرت اليوم الاثنين بيانا فيما يتعلق بالانتخابات الاخيرة في امريكا جاء فية : الآن بعد أن اظهرت نتيجة الانتخابات الأمريكية بأن جو بايدن هو الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة ، , لاشك أن الديمقراطية الأمريكية تواجه إحدى أهم أزماتها قد تؤدي إلى رئاسة هشة لمرشح منتصر و إلى كارثة للولايات المتحدة.

وأكدت نقابة المهندسين ، في بيانها ، ان مصير البلاد يجب أن يكون على أساس الجهود والقدرات الذاتية الوطنية وليس على التطورات الدولية والرئاسية في الدول الأخرى.

وجاء ايضا ان الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه عن انتخاباتهم هو استعراض! هذا نموذج على الوجه القبيح للديمقراطية الليبرالية في الولايات المتحدة فبغض النظر عن النتيجة ، هناك شيء واحد واضح هو الانهيار السياسي والمدني والأخلاقي للنظام الأمريكي. أظهرت المناظرات أن زمن الديمقراطية الأمريكية قد ولى.

وبينت نقابة المهندسين في بيانها إن صمود إيران الإسلامية لاكثر من اربعة عقود كمحور للمقاومة ضد نظام الهيمنة الاستكبارية أظهر أن المقاومة الذكية يمكنها أن تنجح مؤكدة ، أن إيران القوية تتطلب نظرة ذاتية ومنفتحة وان مصير البلاد يجب أن يكون على أساس الجهود والقدرات الذاتية الوطنية وليس التطورات الدولية والرئاسية في الدول الأخرى.

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