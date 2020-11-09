ايران تحصد ذهبيتين من بطولة العالم الافتراضية للفنون القتالية

وقال رئيس هيئة الرياضة القتالية في محافظة فارس "محمد رضا اوجي"، لمراسل "ارنا" : ان 15 دولة شاركت في هذه المنافسات التي اقيمت لاول مرة، وعبر الفضاء الافتراضي باستضافة الهند.

واضاف "اوجي" : ان المنتخب الايراني شارك في اقسام الاستعراض واستخدام السلاح الابيض والعصی، وقد احتل المركز الثالث بعد الهند وماليزيا لهذه المنافسات، بعد حصوله على ذهبيتين و4 ميداليات فضية و11 برونزية.

واشار الى ان اللاعبة الايرانية "بيتا موسوي" فازت بالميدالية البرونزية، فيما حاز اللاعب "ابوالفضل كريمي مطلق" من اهالي فارس، على فضية هذه المنافسات.

انتهى ** ح ع