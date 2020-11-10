الرئيس روحاني سیلقی كلمة في قمة شنغهاي الافتراضیة

وقال علي رضا معزي: ان القمة العشرون للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ستبدأ افتراضيا باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويناقش اجتماع اليوم الوضع الراهن وآلافاق المستقبلية حول التعاون بين الدول الاعضاء لمنظمة شنغهاي، فضلا عن اهم القضايا السياسية والاقتصادية والامنية على الصعيدين الاقليمي والدولي حيث يتبادل قادة الدول المشاركة وجهات النظر ويلقون كلمات حول هذه القضايا.

واضاف معزي: ان الرئيس روحاني يشدد على ضرورة توسيع التعاون الإقليمي والعالمي لتجاوز التحديات التي تواجه العالم اكثر فاكثر لا سيما في مجال مكافحة كورونا ويشير الى سبل تطوير هذا التعاون تماشيا مع التطورات الدولية الجديدة.

وسيبدأ هذا الاجتماع في الساعة 12:30 من اليوم الثلاثاء بتوقيت طهران وسيبث خطاب الرئيس الايراني على الهواء مباشرة على قناة "خبر" التلفزيونية الايرانية.

وبحسب الموقع الالكتروني الرسمي لقصر الكرملين ستصادق القمة العشرين لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، على "بيان موسكو" وعدد من الوثائق الاخرى.

يذكر ان منظمة شنغهاي للتعاون تاسست في 15 يناير 2001 بمدينة شنغهاي الصينية، بواسطة كازاخستان والصين وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان واوزبكستان؛ وعقب ذلك التحقت الهند وباكستان الى هذه المنظمة الاقليمية.

كما تعتبر كل من إيران ومنغوليا وأفغانستان وروسيا البيضاء، أعضاء مراقبين في المنظمة.

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