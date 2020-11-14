باحثون إيرانيون ينتجون خلايا شمسية قابلة للطباعة

وأوضحت المسؤولة على تنفيذ هذا المشروع البحثي، نعيمة ترابي ميرزائي، ان الغرض من اجراء هذا المشروع هو استخدام مادة البيروفسكايت في هيكل الخلية الشمسية، بحيث لا تتطلب عملية التصنيع درجات حرارة عالية، مضيفة أن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية أسهل بكثير من الطرق الأخرى، ولكن نظرا لارتفاع تكلفة خلايا السيليكون الشمسية، فهي ليست ذات جدوى إقتصادية في كثير من الأحيان.

وتابعت، ان عملية تصنيع الخلايا الشمسية من الجيل الجديد أقل تكلفة بكثير وأسهل من خلايا السيليكون؛ فمن خلال توفير إمكانية صنع الخلايا الشمسية على ركائز مرنة، يمكن الوصول الى صناعة إنتاج خلايا شمسية قابلة للطباعة، وهذه التقنية مهمة للغاية بسبب جدواها الإقتصادية وقدرتها على الإنتاج على نطاق واسع، وبعبارة أخرى، يمكن من خلال اقتناء هذه التكنولوجيا، توفير كم كبير من الطاقة الكهربائية الإستهلاكية باستخدام الخلايا الشمسية.

وتم تنفيذ هذا المشروع البحثي بدعم من صندوق حماية الباحثين والتكنولوجيين التابع لمكتب نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية.

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