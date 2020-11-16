سفير كوريا الجنوبية في طهران: سيئول تعمل على إزالة الحواجز أمام التجارة مع إيران

وبحسب وكالة ارنا، التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وكوريا الجنوبية "روح الله متفکر أزاد" اليوم الاثنين، سفير كوريا الجنوبية في طهران "يو جانغ هيان".

وخلال الاجتماع ، أعرب سفير كوريا الجنوبية عن امله في معالجة المشاكل التي تعترض التبادل التجاري مع ايران في المستقبل القريب.

من جانبه قال متفكر ازاد خلال هذا اللقاء، إن أهمية التواصل والتعاون بين البلدين تتطلب إزالة العوائق التي تعترض تطوير التعاون الثنائي على وجه السرعة.

وأصبحت قضية تجميد الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية، قضية رئيسية في العلاقات بين طهران و سيئول في الأشهر الأخيرة ، مما شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على ضرورة إعادة هذه الأرصدة.

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