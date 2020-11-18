تنمية التعاون بين الهلال الاحمر الايراني والصليب الاحمر النمساوي

وقال كريم همتي خلال الاجتماع ان فيروس كورونا خلق مشاكل لجميع دول العالم ولكن برزت هذه المشاكل في ايران بشكل اكثر بسبب الحظر الامريكي الجائر عليها حيث ان الحصول على بعض الادوية لمكافحة كوفيد 19 بات صعبا للغاية .

واشار همتي الى مشاركة جمعية الهلال الاحمر الايراني في مكافحة فيروس كورونا واضاف قام اكثر من 12 الف من اعضاء الجمعية بفحص 21 مليون مواطن ايراني في جميع انحاء البلاد .

وبين همتي أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني تربطها علاقات ودية مع النمسا وهناك مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون الثنائي في مجال مواجهة الكوارث . معربا عن امله في استمرار التعاون ليشمل الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية وتدريب فرق الانقاذ .

من جانبة اكد الامين العام للصليب الاحمر النمساوي " ميكائيل ابريسنغ " على ضرورة تنمية التعاون الثنائي معربا ان حظر الهلال الاحمر والصليب الاحمر يتعارض مع البرتوكولات الدولية المتفق عليها وانهم في النمسا بذلوا جهودا لالغاء الحظر لكنهم لم توصلوا الى نتيجة .

انتهى**م م**