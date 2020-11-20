اليابانيون لديهم اهتمام بالغ بالحضارة الإيرانية

جاء ذلك في حوار مباشر أجرته قناة الميادين الفضائية مع المستشار الثقافي بالسفارة الإيرانية في طوكيو.

وأشار ديوسالار الى القواسم المشتركة و مجالات وتاريخ التعاون الثنائي بين البلدين وأضاف، إن إيران واليابان تتمتعان بأكثر من 1300 عام من العلاقات التاريخية والثقافية، وفي عام 2019 احتفلتا بالذكرى التسعين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية، وهذه الفترة لطالما كانت مليئة بالألفة والرفقة والاحترام والاهتمام بثقافة وحضارة البلدين، وفي هذا الصدد، تم تنفيذ عدد كبير من البرامج الثقافية، واقامة الندوات والمهرجانات، وتصميم الكتيبات المنشورات وما إلى ذلك.

كما أشار المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية في اليابان إلى الدور المتميز للعلماء والشخصيات البارزة من إيران واليابان في هذا الصدد وقال: ان عددا كبيرا من الخبراء في الدراسات الإيرانية وأساتذة اللغة والأدب الفارسي في اليابان بذلوا جهودا قيمة في سياق تعزيز التقارب والعلاقات الثقافية بين شعبي البلدين العظيمين، إيران واليابان.

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