عقد منتدى تجاري موسع بين ايران واروبا

وقال مسؤول منظمة تنمية التجارة الايرانية " ميرهادي سيدي " لمراسل ارنا انه بالتعاون مع المركز الدولي (ITC) وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، سينعقد منتدى تجاري موسع بين ايران واوروبا عبر الانترنت خلال الفترة من 14 الى 16 كانون الاول / ديسمبر القادم لتهيئة الارضية الملائمة لتعاون تجاري وعلمي وتقني لتنمية الصادرات الايرانية غير النفطية.

واضاف سيدي : ستشارك في المنتدى شركات إيرانية وأوروبية وستعقد اجتماعات عمل ثنائية.

يذكر ان حجم التجارة الخارجية الايرانية مع اوروبا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) بلغ ثمانية مليارات و 807 مليون و 880 الف دولار من مختلف السلع والبضائع بزنة 15 مليون و910 الف و 816 طن .

وبلغ مجموع حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الفترة المذكورة (الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الحالي ( بدأ 21 مارس 2020)) 38 مليار و 278 مليون دولار.

انتهى**م م**