٢١‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84117863
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عقد منتدى تجاري موسع بين ايران واروبا

عقد منتدى تجاري موسع بين ايران واروبا

طهران / 21 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – اعلنت منظمة تنمية التجارة الايرانية عن عقد منتدى تجاري موسع بين ايران واوروبا منتصف الشهر القادم عبر الانترنت لتهيئة الارضية الملائمة لتعاون تجاري وعلمي وتقني لتنمية الصادرات الايرانية غير النفطية.

وقال مسؤول منظمة تنمية التجارة الايرانية " ميرهادي سيدي " لمراسل ارنا انه بالتعاون مع المركز الدولي (ITC) وبدعم من الاتحاد الأوروبي ، سينعقد منتدى تجاري موسع بين ايران واوروبا عبر الانترنت خلال الفترة من 14 الى 16 كانون الاول / ديسمبر القادم لتهيئة الارضية الملائمة لتعاون تجاري وعلمي وتقني لتنمية الصادرات الايرانية غير النفطية.

واضاف سيدي : ستشارك في المنتدى شركات إيرانية وأوروبية وستعقد اجتماعات عمل ثنائية.

يذكر ان حجم التجارة الخارجية الايرانية مع اوروبا خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) بلغ ثمانية مليارات و 807 مليون و 880 الف دولار من مختلف السلع والبضائع بزنة 15 مليون و910 الف و 816 طن .

وبلغ مجموع حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الفترة المذكورة (الاشهر السبعة الاولى من العام الايراني الحالي ( بدأ 21 مارس 2020)) 38 مليار و 278 مليون دولار.

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