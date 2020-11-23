قاليباف : الحظر الامريكي ضد الدول المستقلة بات سياسة فاشلة

وفي لقائه اليوم الاثنين السفير التركي لدى ايران "دريا اوروس"، نوه قاليباف بالاواصر المعمقة والعريقة بين طهران والنقرة.

كما اشار الى جائجة كورونا وتداعياتها، "التي ادت الى تراجع حجم التجارة وعرقلة نشاطات الاسواق الحدودية بين ايران وتركيا"؛ متطلعا الى اتخاذ اجراءات مشتركة من جانب مسؤولي البلدين لاجتياز هذه المرحلة باسرع وقت ممكن.

ودعا رئيس البرلمان الايراني، الى اغتنام فرص التعاون المتاحة والمنبثقة عن تنامي العلاقات الثنائية في المنطقة، من اجل تعزيز الاواصر الاقتصادية بين طهران وانقرة والتغلب على الظروف الناجمة عن وباء كورونا وتحقيق مصالح الشعبين الايراني والتركي.

قاليباف، نوه في هذا اللقاء باهمية العلاقات القائمة بين برلماني البلدين؛ مصرحا : ان مجلس الشورى الاسلامي وضع نصب اولوياته تطوير التعاون مع برلمانات الدول المجاورة ولاسيما تركيا؛ ومؤكدا ان تنامي هذه العلاقات ستؤثر ايجابا على القضايا الاقليمية والدولية.

الى ذلك، اكد السفير التركي لدى ايران حرص البرلمان في بلاده على ترسيخ مزيد من التعاون مع نظيره الايراني.

وقال "اوروس" خلال اللقاء مع قاليباف : ان تركيا على غرار بعض الدول الغربية وايران، تتابع موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ معربا عن امله عن امله في انتاج هذا اللقاح بحلول العام القادم، وبالتالي نمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين انقرة وطهران.

انتهى ** ح ع