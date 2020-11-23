مسؤول : ايران تخطت الـ 44 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح مير اشرفي ان حجم الاستيراد خلال الفترة المذكورة بلغ 21 مليونا و800 الف طن؛ منها 15 مليونا و200 الف طن سلع اساسية.

واضاف : ان حجم الصادرات الايرانية في غضون الثماني اشهر الاخيرة، بلغ 75 مليون طن وبقيمة 21 مليارا و500 مليون دولار.

وتابع المسؤول الاقتصادي الايراني، ان اجمالي صادرات البلاد تجاوز 3 اضعاف حجم الاستيراد، خلال الفترة ذاتها.

وحول اهم وجهات السلع الايرانية في هذه الفترة، اشار رئيس مصلحة الجمارك الايرانية الى العراق اولا، ومن ثم الصين والامارات وتركيا وافغانستان، حسب التسلسل.

انتهى ** ح ع