٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٥٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84121278
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مسؤول : ايران تخطت الـ 44 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية

مسؤول : ايران تخطت الـ 44 مليار دولار في مجال التجارة الخارجية

طهران / 23 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – اعلن رئيس مصلحة الجمارك في ايران "مهدي مير اشرفي"، عن المنحى التصاعدي للصادرات غير النفطية الايرانية، قائلا : ان الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية للبلاد على مدى الاشهر الثمانية الماضية، تشير الى تبادل 97 مليونا و700 الف طن من السلع وبما يعادل الـ 44 مليارا و600 مليون دولار.

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح مير اشرفي ان حجم الاستيراد خلال الفترة المذكورة بلغ 21 مليونا و800 الف طن؛ منها 15 مليونا و200 الف طن سلع اساسية.

واضاف : ان حجم الصادرات الايرانية في غضون الثماني اشهر الاخيرة، بلغ 75 مليون طن وبقيمة 21 مليارا و500 مليون دولار.

وتابع المسؤول الاقتصادي الايراني، ان اجمالي صادرات البلاد تجاوز 3 اضعاف حجم الاستيراد، خلال الفترة ذاتها.

وحول اهم وجهات السلع الايرانية في هذه الفترة، اشار رئيس مصلحة الجمارك الايرانية الى العراق اولا، ومن ثم الصين والامارات وتركيا وافغانستان، حسب التسلسل.

انتهى ** ح ع

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