شرکة نمساوية ترحب بالتعاون مع مخرج ايراني

وتدور قصة الفيلم الصامت حلزون، من إعداد مرتضى شايسته وإخراج بهرنك دزفولي زاده حول مشاكل مجتمع الصم.

ولقي الفيلم اقبالا جماهيريا في أول عرض دولي له في مهرجان موسترا ساو باولو السينمائي ، وانضمت الشركة النمساوية MED-EL المصنعة لزراعة القوقعة والرائدة في مجتمع الصم، إلى المشروع كراعٍ ذلك لدعم مجتمع الصم.

وعرض فيلم الصامت حلزون ، لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي الثامن والثلاثين وترشح مخرجه لنيل جائزة أفضل مخرج في المهرجان.

وتتولي شركة "هداية" لانتاج الافلام بث الفيلم داخليا كما تتولي شركة الفنون بلا الحدود بثه على الصعيد الدولي.

ويمثل في الفيلم كل من هانية توسلي ومهران أحمدي وبدرام شريفي ومحسن كياي وعلي رضا جلالي تبار وبهنوش بختياري وبيجن بافكار وشيرين ولي بور .

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