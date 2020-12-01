الادميرال خانزادي: جميع معدات القوة البحرية الإيرانية محلية الصنع

وخلال حفل افتتاح معرض إنجازات القوة البحرية في المجالات البحثية والصناعية الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مقر قيادة البحرية، أضاف الادميرال خانزادي، ان الحركة الجهادية بدات داخل القوات المسلحة منذ عام 1983 بأمر قائد الثورة الاسلامية، ومنذ ذلك الحين شهدنا حركة متنامية لإزالة العقبات وتحقيق المكاسب الدفاعية، وقد تم إحراز الكثير من التقدم.

وأوضح قائد القوة البحرية للجيش، أن القوة البحرية للجيش كانت رائدة في مجال جهاد الاكتفاء الذاتي، وأضاف، ان البحرية بدأت حركة جهادية في جميع المجالات وشهدنا ذروة هذا التطور في عام 2011 مع تدشين مدمرة جماران بحضور قائد الثورة الاسلامية.

وأشار الى أن مجموعة جهاد الاكتفاء الذاتي في القوة البحرية باتت تقدم باستمرار نماذج متنوعة من المنتجات الجهادية منذ عام 1983 لازالة العقبات التقنية ورفع الجاهزية القتالية، وتطوير المعدات والتقنيات البحرية.

وتابع، ان البحرية بدأت نضالا صامتا على طريق الثورة، وفي مجالي القتال البري والجوي، كانت الرؤية الثاقبة للباحثين وخبرتهم تتمثل في حركة متنامية الى الامام وقمنا بخطوات جيدة على هذا الطريق.

وأوضح قائد البحرية، أن مجال التكنولوجيا البحرية أكثر تعقيدا في التصميم والبناء من المجالات الأخرى، مذكرا ان ميدان البحر ميدان صعب، واليوم بتعليمات وإجراءات القيادة العليا للقوات المسلحة وأوامرها شهدت القوة البحرية نموا وتطورا مضطردا.

وأشار إلى أن معارض العام الماضي جاءت نتيجة الجهود التي بذلتها البحرية في مجال الدفاع والعمل الجهادي .

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