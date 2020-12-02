أول شحنة تصدير إيرانية تصل إلى أفغانستان عبر سكة حديد هرات - خواف

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ( ارنا) أن مسئولا محليا في ولاية هرات الأفغانية أعلن اليوم الأربعاء أن أول شحنة مستوردة من إيران بزنة 500 طن من الأسمنت دخلت البلاد عبر سكة حديد هرات- خواف.

وبحسب المسؤولين المحليين في هرات الواقعة بغرب أفغانستان، فقد تم نقل الشحنة التجريبية لايضاح المشاكل والتحديات المحتملة على الطريق لانه سيتم افتتاحه رسميًا من قبل مسؤولي البلدين في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، تم نقل عدد من العربات من الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى هرات أثناء زيارة الوفد الإيراني.

وبدأ بناء خط السكك الحديدية في أربعة أقسام ويبلغ إجمالي طوله 193 كم منذ عام 2007.

ويربط خط السكك الحديدية المذكورة مدينة هرات في غرب أفغانستان بشبكة السكك الحديدية الإيرانية، ومن المتوقع بعد اكتمالها وتشغيلها أن تنقل مليوني طن من البضائع و 200 ألف راكب سنويًا.

وكانت دائرة الشؤون المدنية والنقل والمرور في محافظة خراسان رضوي قد أعلنت في وقت سابق أن قسمين من خط سكة حديد خواف-هرات البالغ طوله 77 كيلومترًا من خواف إلى الحدود الأفغانية يقعان في إيران ، والتي كانت جاهزة منذ فترة طويلة للتشغيل.

ويقع القسمان الآخران من مشروع سكة ​​حديد خواف - هرات ، بطول 116 كم ، في أفغانستان.

هذا وان الخط السككي خواف- هرات يحظى باهمية كبيرة ليس فقط لاستخدامه في حمل السلع ونقل المسافرين بل انه سيربط افغانستان عبر شبكة السكك الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية بالمياه الحرة وحتى الدول الاوروبية واضافة الى ذلك ان الخط سيسهم في حمل و ترانزيت السلع من ايران الى افغانستان ومنها الى دول شرق اسيا.

واهمية مد الخط السككي هذا يكمن في ان افغانستان دولة محصورة في اليابسة حيث تسعى لتدشين الخط السككي "خواف-هرات" وكذلك اكماله من هرات الى مزار شريف في شمال افغانستان لمده الى حيرتان في اوزبكستان ومنها الى الصين.

وبات واضحا ان هذا الخط السككي ليس مشروعا بين ايران وافغانستان فحسب بل يعد جزءا من الممر السككي من الشرق الى الغرب مما يشمل كل من الصين واوزبكستان وافغانستان وايران وتركيا واوروبا.

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