٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84135761
٠ Persons

سمات

رئيس الوزراء الارميني :

طريق ايران – ارمينيا السككي سيؤدي الى تحول اساسي في اقتصاد يريفان

طريق ايران – ارمينيا السككي سيؤدي الى تحول اساسي في اقتصاد يريفان

موسكو / 5 كانون الاول / ديسمبر / ارنا –قال رئيس الوزراء الارميني "نيكول باشينيان"، ان إكمال طريقي "ايران -ارمينيا"، و"ارمينيا – روسيا" السككيين، سيؤدي الى تحول اسياسي في اقصاد يريفان.

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو اليوم السبت، ان باشينيان اكد في خطاب متلفز مباشر للشعب الارميني، على ضرورة اغتنام الفرص الجددة لتعزيز الظروف الاقتصادية في بلاده؛ مبينا انه بإكمال طريقي ارمينيا – روسيا، وارمينيا – ايران السككيين سيحدث تغيير ملحوظ في الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي وقت سابق، كان رئيس وزراء ارمينيا قد وصف اتفاق السلام بين يريفان وباكو، انه يدفع ببدء العمل في طريق ارمينيا – ايران السككي عبر منطقة نخجفان.

وفي سياق متصل، كان وزير الطرق وبناء المدن الايراني، قد نوّه خلال اللقاء مع وزير الدائرة الاقليمية والبنى التحتية الارميني العام الماضي، الى اهمية الاتفاق الثنائي حول الربط السككي بين البلدين؛ مبينا انه لو انجز الجانب الارميني 30 بالمئة من عمليات انشاء هذا الطريق، الجزء الايراني من المشروع سيدخل حيز التنفيذ ايضا.

انتهى** ح ع   

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 6 =