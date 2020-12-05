طريق ايران – ارمينيا السككي سيؤدي الى تحول اساسي في اقتصاد يريفان

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو اليوم السبت، ان باشينيان اكد في خطاب متلفز مباشر للشعب الارميني، على ضرورة اغتنام الفرص الجددة لتعزيز الظروف الاقتصادية في بلاده؛ مبينا انه بإكمال طريقي ارمينيا – روسيا، وارمينيا – ايران السككيين سيحدث تغيير ملحوظ في الوضع الاقتصادي الراهن.

وفي وقت سابق، كان رئيس وزراء ارمينيا قد وصف اتفاق السلام بين يريفان وباكو، انه يدفع ببدء العمل في طريق ارمينيا – ايران السككي عبر منطقة نخجفان.

وفي سياق متصل، كان وزير الطرق وبناء المدن الايراني، قد نوّه خلال اللقاء مع وزير الدائرة الاقليمية والبنى التحتية الارميني العام الماضي، الى اهمية الاتفاق الثنائي حول الربط السككي بين البلدين؛ مبينا انه لو انجز الجانب الارميني 30 بالمئة من عمليات انشاء هذا الطريق، الجزء الايراني من المشروع سيدخل حيز التنفيذ ايضا.

انتهى** ح ع