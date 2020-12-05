حضور فاعل لإيران في اللجان المتخصصة لمنظمة السياحة العالمية

وأضاف قاسمي الذي مثل إيران كأحد الدول الأعضاء الستة الرئيسيين في الاجتماع الأول "لمجموعة العمل لتحسين الإطار القانوني للعضوية المنتسبة لمنظمة السياحة العالمية": لقد نجحت إيران في أن تصبح عضوا في لجنتين متخصصتين بهذه المنظمة تحت عنوان "لجنة التدريب الإفتراضي على السياحة" و"لجنة صياغة كودات عالمية لحماية السياح"، مضيفا ان هذا هو ثالث حضور إيراني في اطار اللجان المتخصصة لمنظمة السياحة العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتابع، ان بالإضافة إلى عضويتها مؤخرا في اللجان المتخصصة المذكورة، كانت وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية قد انضمت خلال الأعوام الماضية الى عضوية "المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية" باعتبارها الركيزة الأهم لصنع القرار في هذه المنظمة وعضو في "لجنة مراجعة طلبات العضوية المنتسبة".

وبحسب قاسمي، فإن العضوية المنتسبة في منظمة السياحة العالمية، إلى جانب العضوية الكاملة والعضوية المستمرة، هي أحد الأنواع الرئيسية للعضوية بهذه المنظمة، مضيفا ان هذا النوع من العضوية يهدف إلى المساعدة على السياحة المستدامة في جميع أنحاء العالم باستخدام المعرفة والابتكار لجعل السياحة أكثر مسؤولية وتنافسية طبقا للمعايير العالمية المصاغة في أخلاقيات السياحة وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

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