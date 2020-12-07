مسؤولون صربيون يعزون باستشهاد العالم الايراني فخري زادة

ومن ضمن الموقعين على سجل التعازي، وزير الخارجية نيكولا سلاكوفيتش ومستشارة السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية تانيا يوفيتش، اللذين اعربا عن بالغ الاسى والاسف لحادث اغتيال العالم الايراني.

كما قدم الكثير من النخب وبعض نواب البرلمان والمواطنين في جمهورية صربيا مواساتهم بارسالهم برقيات تعزية وتوقيعهم سجل التعازي الكترونيا بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة محسن فخري زادة استشهد في عملية ارهابية يوم الجمعة قبل الماضية في بلدة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرق طهران.

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