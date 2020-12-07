٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84139051
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مسؤولون صربيون يعزون باستشهاد العالم الايراني فخري زادة

مسؤولون صربيون يعزون باستشهاد العالم الايراني فخري زادة

بلغراد / 8 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- قام العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية في جمهورية صربيا ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين الاجانب المقيمين فيها بارسال برقيات تعزية ومواساة ووقعوا على سجل التعازي الذي تم فتحه الكترونيا من قبل السفارة الايرانية في بلغراد لمناسبة استشهاد العالم النووي والدفاعي الايراني البارز محسن فخري زادة.

ومن ضمن الموقعين على سجل التعازي، وزير الخارجية نيكولا سلاكوفيتش ومستشارة السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية تانيا يوفيتش، اللذين اعربا عن بالغ الاسى والاسف لحادث اغتيال العالم الايراني.  

كما قدم الكثير من النخب وبعض نواب البرلمان والمواطنين في جمهورية صربيا مواساتهم بارسالهم برقيات تعزية وتوقيعهم سجل التعازي الكترونيا بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة محسن فخري زادة استشهد في عملية ارهابية يوم الجمعة قبل الماضية في بلدة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرق طهران.

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