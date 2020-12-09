طهران ومسقط تؤكدان على تطوير التعاون في مجالي الصناعة والتجارة

والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى عمان علي نجفي أمس الثلاثاء وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العماني "قيس اليوسف" حيث اكد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الصناعة والتجارة وتطوير هذا التعاون اكثر فاكثر.

و أشار السفير الإيراني في اللقاء إلى قدرات وإمكانيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات الصناعية معلنا استعداد ايران لتعميق التعاون مع عمان.

كما دعا السفير الإيراني في مسقط إلى إزالة العقبات التي تعترض نشاط رجال الاعمال و التجار في البلدين و اكد على ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للنشطاء الاقتصاديين.

وأعرب نجفي وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين عن ارتياحه لعقد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للبلدين التي عقدت العام الماضي في إيران أملا في أن تعقد جولتها القادمة في مسقط في أقرب فرصة ممكنة.

من جانبه ورحب وزير التجارة والصناعة وتنمية الاستثمار العماني بتنمية وتعزيز العلاقات والتعاون مع ايران في المجال الاقتصادي.

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