وزير الصحة الايراني: انخفاض عدد المدن الحمراء في البلاد الى 34 مدينة

وقال نمكي في تصريح له الاربعاء: ان عدد المدن الحمراء من حيث الاصابة بفيروس كورونا الذي كان 160 مدينة (في 21 تشرين الثاني/نوفمبر) انخفض الى 64 مدينة (في 1 كانون الاول / ديسمبر) ومن ثم الى 34 مدينة (في 9 كانون الاول/ديسمبر) وبالتالي ارتفع عدد المدن البرتقالية من 208 الى 279 ومن ثم انخفض الى 260 اما المدن الصفراء الذي كان 80 مدينة فقد ارتفاع الى 105 ومن ثم 154 مدينة.

ولفت الى ان تنفيذ مشروع "الشهيد سليماني" (الفحص المبدئي للكشف عن الاصابة بمرض كورونا)، أثمر عن انخفاض عدد الوفيات من نحو 500 الى 290، وخفض حالات المراجعة للمستشفيات بنسبة 30 بالمائة.

ونوه الى انه يجري في الوقت الحاضر 70 ألف اختبار كورونا يوميا، وسيرتفع هذا العدد الى 100 ألف من خلال الاختبارات السريعة، وبذلك سينخفض عدد المراجعين للمستشفيات، ورغم توقعات المنظمات الدولية التي توقعت ان تصل حالات الوفيات الى 1100 حالة، فإنه هذا العدد انحسر الى اقل من 300 حالة.

واختتم وزير الصحة قوله، انه بإيعاز من رئيس الجمهورية تتم متابعة موضوع استيراد لقاح كورونا من خارج البلاد بجدية، وذلك رغم الحظر ومشكلات التبادل المالي، وسيتم قريبا استيراد اللقاح لتطعيم الشرائح المعرضة للخطر اكثر من غيرها، كما ان اللقاح الداخلي سيكون في متناول المواطنين في المستقبل القريب جدا، باعتباره إنجازا وطنيا يبعث على الفخر.

انتهى ** 2342