ضبط ما يزيد عن طن واحد من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وفي تصريح له اليوم الخميس، اضاف العميد كودرزي : انه في سياق التصدي الحازم لعمليات تهريب المخدرات على صعيد المناطق الحدودية للبلاد، تمكنت قوات حرس الحدود بمنطقة سراوان من تحديد تحركات عصابة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات هناك.

وتابع، انه تم من خلال اجراءات استخبارية واسعة، تحديد مكان اختفاء المهربين وحمولة المخدرات التي كانت في حوزتهم؛ وعليه فقد وضعت تحركاتهم تحت رصد دقيق لقوات حرس الحدود في منطقة سراوان.

وتابع، انه عقب المواجهات الشديدة التي حدثت مع عناصر هذه العصابة، تمكنت قوات حرس الحدود الايراني من القبض على احد المهربين وضبط طن واحد و465 كغ من مادتي الافيون والهيروين المخدرتين، ومصادرة عربتين وجهازي الاتصال اللاسلكي، وبالتالي منع المهربين من بلوغ مآربهم البغيضة.

وشدد العميد كودرزي، قائلا : ان قوات حرس الحدود الايرانية التي تتمتع بكامل الاستشراف الاستخباري والامني على صعيد المناطق الحدودية لن تسمح للمهربين الذين يستهدفون امن الشعب، ان ينعموا بالهدوء والامن في اي بقعة حدودية من البلاد اطلاقا.

انتهى ** ح ع