مسؤول صحي ايراني: المدن الحمراء في البلاد انخفضت الى 12 مدينة

قال رئيسي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان معظم المواطنين ملتزمون بتنفيذ البروتوكولات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ما ادى الى تقليص الاصابات والوفيات الناجمة عن الاصابة بمرض كورونا.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في الاشارة الى اساليب تنفيذ القرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة الوطنية: إن نحو 90 بالمائة من المواطنين ملتزمون بتنفيذ القواعد والبروتوكولات الصحية الخاصة الا ان هنالك 10 بالمائة غير ملتزمين وان مشاكلنا الاساسية تبدا من هؤلاء.

واشار الى ان هنالك في الوقت الحاضر 12 مدينة في الحالة الحمراء فيما هنالك 5 مدن تشهد تصاعدا في حالات الاصابة فيها وقال: انه فضلا عن المدن الـ 12 الحمراء هنالك 231 مدينة في الحالة البرتقالية و 205 مدن في الحالة الصفراء.

واوضح بانه يتم في الوقت الحاصر اجراء 70 الف اختبار للكشف عن الاصابة بكورونا في البلاد يوميا وقال: اننا نخطط لرفع العدد الى 100 الف يوميا.

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