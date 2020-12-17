قیمة التجارة الإيرانية مع دول منظمة اکو تبلغ اكثر من 5.7 مليار دولار

وأوضح لطيفي اليوم الخميس: بلغت التجارة الخارجية الإيرانية مع الدول الأعضاء في "اكو" ، 5 مليارات و 762 مليونا و 935 ألف و 500 دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العالم الايراني الحالي، بزنة 10 ملايين و 911 ألف و 727 طن .

واوضح لطيفي ان حصة صادرات البلاد للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" تبلغ 2 مليار و 945 مليون و 623 ألف و 49 دولار بزنة 7 ملايين 430 ألف 423 طن.

وتابع: اصدرت ايران إلى الدول الأعضاء في اكو : الغاز المسال ، والمنتجات البترولية ، والأسماك ، والجمبري ، ومعجون الطماطم ، والخضروات ، والفواكه الطازجة والمجففة ، والزهور والنباتات ، والزعفران ، والمكسرات وغيرها .

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