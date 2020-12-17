١٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:١٢ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84151752
٠ Persons

سمات

قیمة التجارة الإيرانية مع دول منظمة اکو تبلغ اكثر من 5.7 مليار دولار

قیمة التجارة الإيرانية مع دول منظمة اکو تبلغ اكثر من 5.7 مليار دولار

طهران/17 کانون الأول/دیسمبر/ارنا- قال المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية "سید روح الله لطیفي" ان قيمة التجارة الخارجية الايرانية ومجموعة الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" بلغت 5 مليارات و762 مليونا و 935 الف دولار في الاشهر الثمانية الاولى من العام الايراني الحالي.

وأوضح لطيفي اليوم الخميس: بلغت التجارة الخارجية الإيرانية مع الدول الأعضاء في "اكو" ، 5 مليارات و 762 مليونا و 935 ألف و 500 دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العالم الايراني الحالي، بزنة 10 ملايين و 911 ألف و 727 طن .

واوضح لطيفي ان حصة صادرات البلاد للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "اكو" تبلغ  2 مليار و 945 مليون و 623 ألف و 49 دولار بزنة 7 ملايين 430 ألف 423 طن.

وتابع: اصدرت ايران إلى الدول الأعضاء في اكو : الغاز المسال ، والمنتجات البترولية ، والأسماك ، والجمبري ، ومعجون الطماطم ، والخضروات ، والفواكه الطازجة والمجففة ، والزهور والنباتات ، والزعفران ، والمكسرات وغيرها .

انتهى**3276

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 16 =