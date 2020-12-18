الشركات الايرانية تنتج اكثر من 621 الف سيارة خلال 8 اشهر

وقال التقرير الصادر بان انتاج البلاد بلغ 621 الفا و 783 سيارة خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام (الايراني) الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) اي بزيادة نسبتها 27.3 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والذي كان قد بلغ 488 الفا و 628 سيارة.

وارتفعت نسبة انتاج السيارات الخصوصية (صالون) الى 566 الفا و 744 سيارة اي بنسبة نمو 26.8 بالمائة ويشكل هذا العدد 91 بالمائة من اجمالي انتاج السيارات في البلاد خلال الفترة المذكورة.

وبلغ عدد السيارات من طراز "فان" 191 سيارة بنسبة نمو 43.6 بالمائة والشاحنات الصغيرة 50 الفا و 615 شاحنة بنسبة نمو 30.7 بالمائة والحافلات الصغيرة 542 حافلة بنسبة نمو 16.1 بالمائة والحافلات 557 بنسبة نمو 89.5 بالمائة والشاحنات والشاحنات الساحبة 3 الاف و 134 شاحنة بنسبة نمو 60.9 بالمائة.

انتهى ** 2342