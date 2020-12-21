الصین: على اميركا العودة سريعا الى الاتفاق النووي بلا قيد او شرط

وقال "وانغ يي" في تصريحه خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية ايران والدول الاعضاء في مجموعة "4+1" (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) انه يجب على اميركا العودة الى الاتفاق النووي في اقرب فرصة بلا قيد او شرط.

وافادت قناة "سي جي تي ان" ان وزير الخارجية الصيني اعتبر خروج اميركا احادي الجانب من الاتفاق النووي وسياسة "الضغوط القصوى" التي تمارسها واشنطن ضد ايران بانها العقبة الاساس امام الاتفاق النووي واضاف: ان اوضاع البرنامج النووي الايراني قد وصلت الى نقطة حساسة.

واضاف: انه على الجانب الاميركي العودة للاتفاق النووي والغاء الحظر على ايران والمؤسسات والاطراف الاخرى.

واكد "وانغ يي" بان الخلافات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي يجب ان تحل بصورة عادلة وحيادية، محذرا من ان ربط قضايا الامن الاقليمي بالاتفاق النووي سيشكل سدا مصطنعا امام مسيرة احياء الاتفاق النووي.

واقترح وزير خارجية الصين ايجاد ارضية للحوار متعدد الاطراف خاصة في منطقة الخليج الفارسي لاطلاق مسيرة للحوار الشامل بهدف البت بصورة افضل في القضايا الامنية بالمنطقة.

وقد اصدر وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول مجموعة "4+1" مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي بيانا في ختام اجتماعهم اليوم الاثنين اكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي، واعلنوا بان القرار الاممي 2231 ملزم التنفيذ تماما.

انتهى ** 2342