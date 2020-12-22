وزير الرياضة الياباني : ننتظر بفارغ الصبر استضافة الرياضيين الايرانيين

وافادت السفارة الايرانية بطوكيو، ان تصريحات وزير الرياضة الياباني جاءت خلال مراسم التوقيع على مذكرة تعاون ثنائية مع وزير الرياضة والشباب الايراني "مسعود سلطاني فر"، التي عقدت اليوم الثلاثاء عبر الفيديو.

وبحسب هذا التقرير، تهدف وثيقة التعاون الموقعة اليوم، الى تعزيز اواصر الصداقة وتوطيد التعاون الرياضي الثنائي اكثر فاكثر.

كما تنص المذكرة على تظافر الجهود المشتركة من اجل الرقي بمستوى التعاون الرياضي وبما يخدم مصالح البلدين.

يذكر ان مراسم توقيع مذكرة التفاهم هذه، عقدت عبر الفيديو بمشاركة السفير الايراني في طوكيو ونظيره الياباني في طهران ايضا.

وعودة الى تصريحات وزير الرياضة الياباني بالمناسبة، فقد اكد هاغيودا ان "ايران واليابان تجمع بينهما اواصر ثقافية عريقة عبر طريق الحرير"؛ مردفا ان هذه العلاقات تواصلت خلال السنوات الاخيرة وبالمستوى الرفيع والفاعل بين الجانبين.

كما تطلع الوزير الياباني بان تسهم وثيقة التعاون الموقعة اليوم، في توسيع نطاق التعاون الرياضي بين طهران وطوكيو وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى ** ح ع