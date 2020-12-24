٢٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٧:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84160579
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مهنئا بذكرى ميلاد المسيح (ع)؛

روحاني يدعو قادة الدول الى مزيد من الجهود لاجتياز الازمات الراهنة

روحاني يدعو قادة الدول الى مزيد من الجهود لاجتياز الازمات الراهنة

طهران / 24 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" برقيات منفصلة الى قادة العالم، مهنئا اياهم بالذكرى المجيدة لميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وبدء العام الملادي 2021.

وكتب الرئيس روحاني في برقياته : ان العالم اليوم يمرّ بتحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية عديدة؛ داعيا قادة الدول ان يبادروا في ضوء الارادة والجهود المشتركة والتعاون الاقليمي والدولي بينهم، الى تكثيف مساعيهم اكثر فاكثر لاجتياز الازمات الراهنة والتسريع في وتيرة اجراءات مكافحة فيروس كورونا وبالتالي عودة الحياة الى طبيعتها.

واكد : ان النبي عيسى بن مريم (عليهما السلام)، هو نبي السلام والتعايش وحامل راية العظف والرحمة؛ متمنيا للبشرية جمعاء ولاسيما اتباع الديانات السماوية، ان يستطيعوا من خلال التمسك بنهج الانبياء وسيرتهم المضي على درب السعادة والرقي.

وفي الختام، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى ان ينعم على قادة الدول وشعوبها، بعام جديد حافل بدوام السلامة وازدهار.

انتهى ** ح ع

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