٢٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84162133
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طارمي أفضل لاعب الاسبوع في اسيا

طارمي أفضل لاعب الاسبوع في اسيا

طهران/26 كانون الأول/ديسمبر/ارنا-تم اختيار "مهدي طارمي "عضو المنتخب الإيراني لفريق بورتو البرتغالي لكرة القدم كأفضل لاعب فی اسیا في هذا ألاسبوع.

وتم انتخاب  "مهدي طارمي" الذي فاز الأسبوع الماضي بكأس السوبر مع فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم كأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا في الأسبوع.

وحصل طارمي على ركلة جزاء وصنع هدفًا ضد بنفيكا ليلعب دورًا رئيسيًا في فوز فريقه في فينا وتم اختياره كأفضل لاعب الاسبوع بنسبة 38٪ من الأصوات.

وقدم موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، كما في الأسابيع السابقة ، المرشحين لجائزة افضل لاعب فی اسیا في هذا الاسبوع.

وكان سردار أزمون (زينيت) ومهدي طارمي (بورتو) وعلي قلي زاده (شارلروا) على قائمة الاتحاد الآسيوي لنيل الجائزة.

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