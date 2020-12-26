انقلاب زورق "لاندنغ كرافت" قرب جزيرة لارك جنوب ايران

وقال مكي زادة في تصريح له بهذا الصدد يوم امس السبت: انه عند الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) تلقى مركز البحث والانقاذ البحري في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) نداء لاسلكيا من سفينة عابرة من مضيق هررمز يفيد بتسرب المياه الى زورق "لندنغ كرافت" جنوب شرق جزيرة لارك.

واضاف: انه فور تلقي النداء توجهت سفينة الانقاذ 12 من جزيرة قشم الى المكان عبر التنسيق مع الجهات المعنية منها القوة البحرية للحرس الثوري والقوة البحرية للجيش والسفن العابرة من منطقة مضيق هرمز بغية المساعدة في عملیة البحث البحري والجوي.

وقال مكي زادة: انه نظرا لسوء الاحوال الجوية وحلول الظلام فقد توقفت عمليات البحث مساء الجمعة ومن ثم استؤنفت صباح السبت.

وتابع قائلا: انه عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر السبت تم العثور على الزورق المذكور مقلوبا على بعد 25 ميلا الى الجنوب الشرقي من جزيرة لارك و 9 اميال الى الشمال الشرقي من مضيق هرمز.

واوضح بان عمليات البحث والانقاذ جارية للعثور على الملاحين السبعة الذين كانوا على متن الزورق وذلك من خلال تعبئة جميع الامكانيات وكذلك الاعلان للسفن العابرة ومراكز البحث والانقاذ البحري في دول عمان والامارات وباكستان.

انتهى ** 2342