اسلام آباد تتطلع الى تعزيز العلاقات مع طهران

وفي مقابلة حصرية مع مراسل إرنا في اسلام آباد اليوم (الإثنين)، اعلن عن زيارته المرتقبة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحضور الإجتماع التاسع للجنة التجارية المشتركة بين البلدين.

وأضاف: كان من المفترض أن تتم هذه الزيارة في أكتوبر من هذا العام، ولكن بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا، تم تأجيلها وسيتم قريبا الإعلان عن موعدها الجديد.

وتحدث كبير مستشاري رئيس وزراء باكستان عن السياسات الجديدة لبلاده لتسهيل التجارة مع الجيران والنهوض بها الى المستوى المنشود، بما في ذلك مع إيران وأفغانستان، وشدد على أن "العقبات التجارية أخذت تزول تدريجيا، ونحن نتابع هذا الوضع مع إيران".

وأكد على أن "علاقاتنا مع إيران متنامية ونأمل أن تتجاوز تنمية التجارة المشتركة علاقاتنا السياسية".

وأشاد وزير التجارة الباكستاني بالإنابة بإعادة فتح المعبر الحدودي الرسمي الثاني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشدد على الإرادة القوية لحكومة عمران خان لتطوير البنية التحتية والأسواق الحدودية.

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