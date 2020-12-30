٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84166757
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وزير الطاقة الايراني وصف محادثاته في بغداد بانها كانت ناجحة

وزير الطاقة الايراني وصف محادثاته في بغداد بانها كانت ناجحة

بغداد / 30 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- وصف وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان محادثاته مع المسؤولين العراقيين بانها كانت ناجحة.

وكان وزير الطاقة الايراني قد غادر والوفد الاقتصادي المرافق له بغداد مساء الثلاثاء في ختام محادثاته المكثفة التي اجراها مع كبار المسؤولين العراقيين وزيارته لمرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام في الكاظمية ببغداد.

وكانت هذه ثاني زيارة يقوم بها وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية العراقية المشتركة الى بغداد خلال العام الجاري.

واجرى اردكانيان محادثات مع وزير الطاقة العراقي ماجد حنتوش ومسؤولي البنك المركزي وبنك التجارة العراقي اضافة الى لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث وصف هذه اللقاءات والمحادثات بانها كانت ناجحة.

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