٣١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:١٦ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84168642
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السفارة الإيرانية في الدنمارك:

اغتيال الشهيد سليماني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي

اغتيال الشهيد سليماني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي

طهران/31 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-أصدرت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في الدنمارك بيانا أعلنت فيه ان اغتيال الحاج قاسم سليماني على يد الجيش الأمريكي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ووصمة عار على جبين أمريكا.

وجاء في البيان ، الذي صدر بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد الفريق سليماني ، أن عملية اغتيال الشهيد سليماني على ايدي الجيش الامريكي في العراق تمثل تحديا للقوانين الدولية وانتهاكا صارخا لها.

وأضاف البيان: "سافر الفريق سليماني إلى بغداد في إطار بعثة دبلوماسية لتبادل رسالة سياسية مع رئيس الوزراء العراقي والتشاور مع المسؤولين العراقيين في محاولة لتخفيف التوترات في المنطقة".

ولفت البيان الى ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اعلن بفخر إنه امر باجراء عمليات اغتيال الشهيد سليماني معتبرا ذلك وصمة عار على جبين  الادارة الامريكية.
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