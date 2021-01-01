اقامة مراسم إحياء ذكرى قادة النصر في كربلاء المقدسة

وبحسب مراسلنا في بغداد، شارك في المراسم جمع من الشخصيات السياسية والدينية ومسؤولين عراقيين وشخصيات سياسية وعشائرية بارزة في محافظة كربلاء المقدسة.

وأقيمت يوم الاربعاء الماضي مراسم في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببغداد لإحياء ذكرى استشهاد الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس بحضور جمع غفير من الشخصيات من مختلف الأطياف والفئات السياسية والجهادية والدينية والعشائرية.

وشدد المشاركون فيها على استمرار طريق هؤلاء الشهداء ومعاقبة الجناة ومن أمر باغتيالهم وطرد الولايات المتحدة من العراق والمنطقة.

وقال السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامته السفارة الايرانية : أن إيران ليست لديها نية للحرب أو الصراع مع أحد، وأضاف أن أرض العراق المقدسة لن تكون أبدا ساحة لنزاعنا مع الأمريكيين.

وتشهد مختلف المدن العراقية مراسم تابينية ومؤتمرات مختلفة لإحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما.

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