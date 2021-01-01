الهلال الاحمر الايراني ينفي نقل اي شحنة لقاح كورونا من كوريا الجنوبية الى البلاد

وقال قوسيان مقدم في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الجمعة: ان وسيلة اعلام اجنبية ادعت في خبر لها بان طائرة شحن تابعة لشركة "فارس اير قشم" نقلت اول شحنة من لقاح كورونا الى ايران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الاحمر الايراني من كوريا الجنوبية.

واوضح بان هذه الوسيلة الاعلامية كانت قد اعلنت بان طائرة شحن عملاقة من طراز "بوينغ 281-747 اف" لشركة "فارس اير قشم" التابعة لشركة "ماهان" قد اقلعت من مطار "مهرآباد" فجر اليوم ووصلت الى مطار "اينجون" قرب سيؤل بكوريا الجنوبية بعد رحلة استغرقت 7 ساعات و 39 دقيقة لتنقل الى ايران اول شحنة لقاح كورونا اشترتها جمعية الهلال الاحمر الايراني.

وكان قوسيان مقدم قد صرح في وقت سابق حول شراء لقاح كورونا: ان التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وان جمعية الهلال الاحمر وفقا لراي الوزارة اجرت مفاوضات لشراء مليون حقنة مع الشركات المنتجة للقاح حيث سيتم الاعلان عن النتائج لاحقا.

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