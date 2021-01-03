حامد لك من بين أفضل حراس المرمى في آسيا

ويعتزم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) اختيار أفضل 11 لاعباً ممن شاركوا في دوري أبطال آسيا 2020، كما في السنوات السابقة، وفي الخطوة الأولى، جرى استطلاع الرأي بين عشاق كرة القدم لاختيار أفضل حارس مرمى، وكان "حامد لك"، حارس مرمى نادي برسبوليس بين أفضل الخيارات المطروحة .

وشارك حامد لك في 8 مباريات، دخلت مرماه 4 أهداف، و لعب 750 دقيقة، وهو أفضل رقم قياسي على الإطلاق، كما تمكن من إنقاذ ناجح بنسبة 82.6 بالمئة لمرماه.

أثبت حامد لك، الذي جاء إلى برسبوليس كبديل عن حارس المرمى السابق "علي رضا بيرانوند"، بأدائه الجيد أنه الخيار الأفضل لحماية شباك برسبوليس، وقدم لك أفضل أداء في هذه المباريات، والأهداف الأربعة التي تلقاها كانت من ركلات جزاء.

ومن بين حراس المرمى الآخرين الذين تم اختيارهم في الاستطلاع، "برد جونز" نادي النصر السعودي، و"جو سو هوك" من نادي اولسان هيوندا الكوري الجنوبي، و" ابيراك وورا وونغ" من نادي تشيانغ التايلندي .

انتهى** 2344