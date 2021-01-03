ندوة افتراضية بموسكو تستعرض مواقف الشهيد سليماني لمكافحة الارهاب

هذه الندوة الحوارية، ضمت شخصيات بارزة من دول روسيا وسوريا والعراق ومصر وفلسصين. وقد اكد المشاركون عبر تصريحاتهم، على الدور المصيري للفريق الشهيد قاسم سليماني لتعبئة القوات العسكرية لمكافحة الارهاب التكفيري والقضاء على داعش في كل من العراق وسوريا.

وقال ممثل مجلس الافتاء الروسي "احمد حاجعلي" في كلمة له بالمناسبة : اننا اليوم نشاهد نتائج الاجراء الوحشي الذي ادى الى استشهاد القائد سليماني؛ ذلك ان الشعب الامريكي نفسه عبر عن رفضه لنهج ترامب الذي سيذهب الى مزبلة التاريخ في غضون ايام قليلة.

واضاف حاجعلي : لقد تعلمنا من مدرسة القائدين سليماني وابو مهدي المهندس، تاسيا بنهج الامام الخميني (ره) الذي هو استمرار لنهج الامام الحسين (ع)، ان الدم ينتصر على السيف دوما.

في سياق متصل، تطرق ممثل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" لدى ايران "خالد قدومي، الى الاسباب التي تقف وراء اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني.

واكد قدومي في كلمته خلال الندوة الافتراضية بموسكو : ان الشهيد سليماني استُهدف لافكاره الهادفة الى تعزيز الوحدة بين الامة الاسلامية وتحرير فلسطين والقدس ومرتفعات الجولان.

واردف، لقد اغتال هؤلاء رجلا يرتدي زيّا رسميا وكان من ابرز الشخصيات في بلاده؛ مبينا ان الشهيد سليماني تمكّن بالتعاون مع ابومهدي المهندس ان يضع حدا للمشاكل والاحداث في العراق والمنطقة.

وبيّن القيادي في المقاومة الفلسطينية، ان امريكا بتنفيذها عملية الاغتيال ضد قادة النصر، انتهكت الاتفاق الموقع بين قواتها والحكومة العراقية.

ندوة "سليماني رجل مكافحة الارهاب" الافتراضية، استمعت الى مداخلة لرئيس مكتب الميادين في روسيا "سالم عبيدي" ايضا، والذي احيا بدوره ذكرى استشهاد قادة النصر قائلا : لقد استشهد قبل عام ابطالنا بامر من الدولة الارهابية الاولى في العالم اي الولايات المتحدة وتحديدا رئيسها دونالد ترامب؛ في خطوة لاقت ادانة من قبل بلدان عديدة بما فيها روسيا.

كما ذكّر العبيدي بدور الشهيد سليماني في اقناع روسيا للمساهمة في حل الازمة السورية؛ مستدلا بتصريحات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار مع قناة الميادين وتاكيده بان القائد سليماني نجح خلال لقائه الثاني الذي استغرق نحو ساعتين مع بوتين، ان يقنع الاخير بضرورة التعاون روسيا في مكافحة الجماعات الاهابية بسوريا.

انتهى ** ح ع