١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85688935
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"شهداب يزد" يودع بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة

١٤‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٤:٢٢ ص
رمز الخبر: 85688935
"شهداب يزد" يودع بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة

طهران / 14 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا- ودع نادي "شهداب يزد" الإيراني بطولة كأس العالم للأندية بالكرة الطائرة الجارية في البرازيل بخسارته في مباراته الثالثة في دور المجموعات امام نادي "سيوداد فالي" الارجنتيني بنتيجة 1-3.

وفي هذه المباراة التي جرت ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات للمجموعة الثانية ، خسر "شهداب يزد" في الشوطين الاول والثاني بنتيجة مماثلة وهي 23-25 ومن ثم فاز في الشوط الثالث 25-18 لكنه عاد وخسر في الشوط الرابع 17-25، ليخفق في التاهل الى الدور نصف النهائي وينتهي مشواره في البطولة.

وكان "شهداب يزد" قد خسر مباراته الاولى امام "ترنتينو ايتاس" الايطالي 0-3 ومن ثم حقق فوزا رائعا على سدا كروزيرو البرازيلي بنتيجة 3-1 .

اما النادي الايراني الاخر "فولاد سيرجان" فقد تصدر المجموعة الاولى بفوزه في مبارياته الثلاث امام "كوتشيني لوبي تشيفيتانوفا"  الايطالي 3-2 والاهلي المصري 3-1 و"برايا كلوب" البرازيلي 3-0 .  

وانطلقت، الثلاثاء ، النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم للأندية بالكرة الطائرة ، والتي تستضيفها مدينة أوبرلانديا البرازيلية، بمشاركة 8 اندية.

انتهى ** 2342

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