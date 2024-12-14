"شهداب يزد" يودع بطولة كأس العالم للاندية بالكرة الطائرة

وفي هذه المباراة التي جرت ضمن الجولة الثالثة لدوري المجموعات للمجموعة الثانية ، خسر "شهداب يزد" في الشوطين الاول والثاني بنتيجة مماثلة وهي 23-25 ومن ثم فاز في الشوط الثالث 25-18 لكنه عاد وخسر في الشوط الرابع 17-25، ليخفق في التاهل الى الدور نصف النهائي وينتهي مشواره في البطولة.

وكان "شهداب يزد" قد خسر مباراته الاولى امام "ترنتينو ايتاس" الايطالي 0-3 ومن ثم حقق فوزا رائعا على سدا كروزيرو البرازيلي بنتيجة 3-1 .

اما النادي الايراني الاخر "فولاد سيرجان" فقد تصدر المجموعة الاولى بفوزه في مبارياته الثلاث امام "كوتشيني لوبي تشيفيتانوفا" الايطالي 3-2 والاهلي المصري 3-1 و"برايا كلوب" البرازيلي 3-0 .

وانطلقت، الثلاثاء ، النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم للأندية بالكرة الطائرة ، والتي تستضيفها مدينة أوبرلانديا البرازيلية، بمشاركة 8 اندية.

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