ايران ونيكاراغوا توقعان مذكرة للتعاون السينمائي بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جرى اليوم الثلاثاء بين المدير التنفيذي لمؤسسة الفارابي السينمائية "علي رضا تابش" ومديرة مؤسسة السينما الوطنية في نيكاراغوا "ايدانيا كاستيلو"، بحضور السفير الايراني في ماناغوا "مجيد صالحي".

وفي تصريح له بالمناسبة، أشار " تابش" الى خبرات ايران السينمائية البالغة 120 عامًا؛ مؤكدا انه بتوقيع هذه المذكرة، بدأ فصل جديد من العلاقات السينمائية بين إيران ونيكاراغوا.

واضاف، انه من المقرّر أن تمهّد اتفاقية التعاون هذه الطريق لمشاركة القطاعين العام والخاص في كلال البلدين.

بدوره، قال سفير ايران لدى نيكاراغوا خلال الاجتماع : من خلال التوقيع على هذه المذكرة المهمة، سيبدأ تبادل المنتجات والتخطيط للتعاون السينمائي، بما يتيح الفرص لتبادل مزيد من المعلومات الثقافية وبالتالي تعزيز الاواصر القائمة على اسس الصداقة بين طهران وماناغوا.

الى ذلك، رأت مديرة مؤسسة السينما الوطنية في نيكاراغوا، ان توقيع هذه المذكرة يشير الى ارادة الشعبين والحكومتين في ايران ونيكاراغوا على تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

انتهى ** ح ع