روحاني : اذا تراجعت امريكا عن اخطائها والتزمت بالقانون فأن ايران ستفي بتعهداتها

واضاف روحاني في كلمته أمام مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الأدارة الامريكية التي ستتسلم مهامها بعد اسبوعين اذا تراجعت عن اخطاء سابقتها وأعلنت الالتزام بكل تعهداتها طبقا للقانون ، فأن إيران هي الاخرى ستفي بالتزاماتها.

الحكومة خدمت الطبقات الفقيرة رغم الحظر والضغوط القصوى

وفي جانب آخر من كلمته قال الرئيس حسن روحاني، إن ميزانية العام القادم تضمنت خطوط حمراء وضعتها الحكومة ومن بينها الطبقات الفقيرة في المجتمع ، داعيا مجلس الشورى الإسلامي الى مراعاة هذه الخطوط عند مناقشة الميزانية.

و اضاف روحاني إن الولايات المتحدة وبعد خروجها من الاتفاق النووي ، بدأت حربا اقتصادية على الشعب الإيراني ، وأعلن رئيس الأدارة الأمريكية بصراحة أنه يريد اركاع إيران عن طريق الضغوط الاقتصادية على الشعب.

واستعرض روحاني صورا من صمود الشعب الإيراني وصبره واستقامته قبل انتصار الثورة الإسلامية وما بعده خاصة ما سطره هذا الشعب في سنوات الدفاع المقدس في ظل الحرب والحصار بحيث تمكن في اقسى الظروف من توفير ما يحتاجه من السلع الاساسية ، وتكررت هذه الصور في ظل الحرب الاقتصادية التي تصاعدت ضد الشعب الإيراني خلال السنوات الثلاث الاخيرة ، حيث ادى التعاون الصادق بين الشعب والحكومة الى دعم الطبقات الفقيرة وتوفير كل السلع الضرورية رغم الظروف الاقتصادية التي زادت سوءا بظهور فيروس كورونا .

وتابع روحاني قائلا : لقد حققنا نموا اقتصاديا ايجابيا خلال الأشهر الستة الأخيرة رغم الحرب الاقتصادية وتداعيات انتشار كورونا ، كما سيطرنا على التضخم وسيطرنا على تصاعده وبالتالي استطاعت البلاد أن تقف على قدمها ، وادرك العالم أن أحدا لايستطيع اركاع الشعب الإيراني.

انتهى** 2344