٠٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84179131
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تصدير 6000 طن من الفطر الصالح للأكل خلال العام الماضي

تصدير 6000 طن من الفطر الصالح للأكل خلال العام الماضي

طهران/ 9 كانون الثاني/ يناير/ إيرنا - اعلنت وزارة الجهاد الزراعي الايرانية عن تصدير 6000 طن من الفطر المأكول خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) وبقيمة 8.7 مليون دولار إلى الخارج .

وقال نائب المدير العام لمكتب البيوت البلاستيكية ونباتات الزينة والفطر الصالح للأكل بوزارة الجهاد الزراعي الايراني " الهام فتاحي فر" انه تم خلال العام الايراني الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) تصدير 6000 طن من الفطر المأكول وبقيمة 8.7 مليون دولار إلى الخارج منها الإمارات والعراق والكويت وروسيا ودول المنطقة.

واضاف فتاحي فر اليوم السبت لارنا انه من المتوقع ان يتم انتاج 180 الف طن من الفطر الصالح للاكل خلال العام الحالي وذلك في مزارع بمساحة 9000 دونم.

وتعتبر محافظات طهران والبرز واصفهان وخراسان الرضوية وفارس وقزوين مراكزا لزراعة وانتاج الفطر المأكول في ايران .

انتهى**م م**

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