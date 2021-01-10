شركات صناعة السيارات الايرانية تنتج مايزيد عن 625 الف سيارة خلال 9 اشهر

وبحسب الاحصاء فأن انتاج السيارات بلغ خلال الفترة المشابهة من العام الماضي 526 الف و300 سيارة .

وخلال هذه المدة من العام الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) تم انتاج 60 الف و983 الف سيارة شحن صغيرة بزيادة قدرها 18.5 بالمائة وبالنسبة للمكائن الزراعية تم انتاج 434 حصادة زراعية بزيادة قدرها 39.5 بالمائة و 15 الف و 572 جرار زراعي بزيادة قدرها 12.6بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقة.

ومن المستهدف ان تنتج الشركات الايرانية حتى نهاية العام الحالي مليون و200 الف سيارة من مختلف الانواع .

يذكر انه خلال العام الماضي تم انتاج مايقارب 827 الف سيارة بمختلف انواعها .

انتهى**م م