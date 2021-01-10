١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٢٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84180034
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شركات صناعة السيارات الايرانية تنتج مايزيد عن 625 الف سيارة خلال 9 اشهر

شركات صناعة السيارات الايرانية تنتج مايزيد عن 625 الف سيارة خلال 9 اشهر

طهران/ 10 كانون الثاني/ يناير/ إيرنا – اشار احصاء لوازة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية الى انتاج 625الف و300 سيارة خلال الاشهر التسعة الاخيرة بزيادة مقدارها 18.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب الاحصاء فأن انتاج السيارات بلغ خلال الفترة المشابهة من العام الماضي 526 الف و300 سيارة .

وخلال هذه المدة من العام الحالي ( بدأ في 21 مارس 2020) تم انتاج 60 الف و983 الف سيارة شحن صغيرة بزيادة قدرها 18.5 بالمائة وبالنسبة للمكائن الزراعية تم انتاج 434 حصادة زراعية بزيادة قدرها 39.5 بالمائة و 15 الف و 572 جرار زراعي بزيادة قدرها 12.6بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقة.

ومن المستهدف ان تنتج الشركات الايرانية حتى نهاية العام الحالي مليون و200 الف سيارة من مختلف الانواع .

يذكر انه خلال العام الماضي تم انتاج مايقارب 827 الف سيارة بمختلف انواعها .

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