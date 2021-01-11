ترشيح فريق "مس سونغون" الايراني لكرة الصالة لانتخاب الأفضل عالميا

طهران/11 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال المدير العام لمكتب الشؤون العربية والإفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية بانه بلغت القيمة الإجمالية لصادرات إيران إلى العراق في الأشهر التسعة للعام الجاري( بدا 21 مارس 2020) 5 مليارات و 900 مليون دولار وبزنة 20 مليون طن، مما يدل على زيادة الوزن بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.