ترشيح فريق "مس سونغون" الايراني لكرة الصالة لانتخاب الأفضل عالميا

وافادت وكالة ارنا نقلا عن موقع "بلنت لكرة الصالة " الرياضي ان فريق "مس سونغون" لكرة الصالة احرز لثلاثة دورات متتالية بطولة الدوري الايراني وهو مرشح ليكون الافضل عالميا لعام 2020.
وبحسب موقع " بلنت لكرة الصالة " فأن فريق بارسا الاسباني ومكنوس البرازيلي وكبرف الروسي وموفيستار الاسباني وناغويا اوشن الياباني وجنبوري التايلندي وكوينتاس البرازيلي واسبوتيغ البرتغالي فضلا عن مس سونغون الايراني مرشحون لانتخاب الافضل في كرة الصالة عالميا لعام 2020.
يذكر ان فريق "مس سونغون" الايراني قد احتل المركز السادس عالميا في عامي 2018 و 2016 .
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