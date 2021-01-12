وزير الطاقة : ايران مستعدة لنقل تجاربها إلى دول الجوار

واضاف أردكانيان، اليوم الثلاثاء، في حفل افتتاح الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق : ان تواجد رجال الأعمال وشركات والقطاع الخاص الإيراني في دول الجوار يهدف إلى تنفيذ استراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وبين وزير الطاقة الايراني انه وبعد ست سنوات من التوقف نشهد اليوم انطلاق اعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، مؤكدا ان هذا الاجتماع يهدف الى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اكثر فأكثر.

واشار اردكانيان الى زيارة الرئيس روحاني للعراق ورئيس وزراء العراق لايران وقال : نأمل ان يتم خلال اعمال الاجتماع تنفيذ ما اتفق عليه خلال تلك الزيارات وتفعيلها .

اعتبر وزير الطاقة الايراني " رضا اردكانيان" تنمية العلاقات مع دول الجوار هي استراتيجية الجمهو رية الاسلامية الاساسية وقال : نحن مستعدون لنقل تجاربنا الى دول الجوار .

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