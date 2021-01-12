١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٠٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84182995
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روسيا تطالب اطراف الاتفاق النووي بالتركيز على حل القضايا العالقة

روسيا تطالب اطراف الاتفاق النووي بالتركيز على حل القضايا العالقة

موسكو /12 كانون الاول/ يناير/ ارنا – اكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا "ميخائيل اوليانوف"، على تركيز الدول المشاركة في الاتفاق النووي على حل القضايا العالقة بشأنه.

وكتب اولیانوف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء : مضى وقت كثير على تأكيد الترويكا الاوروبية ( بريطانيا والمانيا وفرنسا) من جهة وايران من جهة اخرى على ضرورة تنفيذ آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي وقال : "كان نهجا غير بناء. نحن جميعا في نفس القارب."

واضاف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: يجب أن نركز جهودنا على حل القضايا التي تتعلق بالاتفاق النووي وهذا يشمل جميع الاطراف المشاركة فيه.

والدول الموقعة على الاتفاق النووي هي ايران وروسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا.

انتهى**م م**

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