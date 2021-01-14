نواب البرلمان يبحثون فرص تعزيز الإمكانات الاقتصادية مع العراق وسوريا

وقال رئيس تكتل محور المقاومة في البرلمان أحمد حسين فلاحي أن الاجتماع ضم مشاركة الامين العام للجنة العلاقات الاقتصادية الايرانية والسورية والعراقية ورئيس منظمة التنمية والتجارة والمدير العام لإدارة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية والمدير التنفيذي لمجموعة شرکة إدارة مشاریع محطات الطاقة في إیران " مبنا" وأعضاء غرفة التجارة الإيرانية العراقية .

وأضاف فلاحي ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، كدولتين متجاورتين، كان لديهما تبادلات اقتصادية واسعة مع بعضهما البعض لفترة طويلة ، لكن سوريا رغم مرافقها واحتياجاتها المناسبة، لم تتمكن بعد من أن تكون هدفا مناسبا كشريك تجاري لرجال الأعمال والجهات الاقتصادية الإيرانية لأسباب مختلفة من بينها عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة وانعدام الأمن نتيجة للحرب.

واضاف أن جميع النشطاء الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين، وكذلك وزارة الخارجية، تبذل جهد خاص لاستخدام القدرات التجارية المرغوبة في سوريا.

انتهى** 2344