١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84185933
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أمين عام جمعية الملاحة البحرية الإيرانية:

متابعة خسائر التلوث البيئي للسفينة الكورية لاعلاقة له بالعلاقات السياسية

متابعة خسائر التلوث البيئي للسفينة الكورية لاعلاقة له بالعلاقات السياسية

استارا/ 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال الامين العام لجمعية الملاحة البحرية والخدمات المرتبطة بها، ان هيئة الموانئ والبحرية ملزمة بمتابعة قضية التلوث الناجم عن السفينة الكورية حتى يتم اصلاح الضرر، وهذه الاجراءات لا علاقة لها بالعلاقات السياسية.

و صرح "مسعود بل مه" خلال زيارة لميناء استارا غرب محافظة كيلان (شمال البلاد) اليوم الخميس، إن السفينة الكورية التي كانت متجهة إلى الإمارات من ميناء الجبيل السعودي الحقت ضررا كبيرا بالبيئة البحرية من خلال تلوث مياهنا الاقليمية متجاهلة الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة .

وتابع: يجب مراعاة الإجراءات البيئية في منطقة البحر وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل أصحاب السفينة الكورية ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الأضرار.

وجرى توقيف ناقلة مواد كيمياوية ونفطية باسم HANKUK CHEMI تحمل علم كوريا الجنوبية في طريقها من ميناء «الجبیل» السعودي الى ميناء «الفجیرة» الاماراتي في 4 يناير الجاري حينما اقدمت على تلويث البيئة البحرية على بعد 11 ميلا من جزيرة تنب الكبرى.

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