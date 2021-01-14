متابعة خسائر التلوث البيئي للسفينة الكورية لاعلاقة له بالعلاقات السياسية

و صرح "مسعود بل مه" خلال زيارة لميناء استارا غرب محافظة كيلان (شمال البلاد) اليوم الخميس، إن السفينة الكورية التي كانت متجهة إلى الإمارات من ميناء الجبيل السعودي الحقت ضررا كبيرا بالبيئة البحرية من خلال تلوث مياهنا الاقليمية متجاهلة الاتفاقيات الدولية في مجال البيئة .

وتابع: يجب مراعاة الإجراءات البيئية في منطقة البحر وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل أصحاب السفينة الكورية ولا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة الأضرار.

وجرى توقيف ناقلة مواد كيمياوية ونفطية باسم HANKUK CHEMI تحمل علم كوريا الجنوبية في طريقها من ميناء «الجبیل» السعودي الى ميناء «الفجیرة» الاماراتي في 4 يناير الجاري حينما اقدمت على تلويث البيئة البحرية على بعد 11 ميلا من جزيرة تنب الكبرى.

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