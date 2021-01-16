خطيب زادة يعلّق على اشاعات حول احتمال الافراج عن السفينة الكورية الجنوبية

وقال خطيب زادة في تصريح للصحفيين مساء اليوم السبت حول بعض الاشاعات التي وردت بشان احتمال الافراج عن السفينة الكورية الجنوبية: ان مواقف وقرارات السلطة القضائية الايرانية يتم الاعلان عنها فقط عبر المتحدث باسم هذه السلطة وان تصريحات افراد غير مسؤولين ليست ذات مصداقية في هذا المجال.

واضاف: ان السفينة الكورية الجنوبية تم توقيفها وفقا لقرار مسؤول قضائي بسبب تلويثها البيئة البحرية في مياه الخليج الفارسي وان الملف المتعلق بها هو الان قيد المرافعة لذا فان اي تطور في هذه القضية انما يعود فقط لراي القاضي.

وكانت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قد قامت قبل فترة بتوقيف سفينة كورية جنوبية تحمل الاسم التجاري "هانكوك تشيمي" التي كانت تحمل 7200 طن من المواد البتروكيمياوية بسبب خرقها للبروتوكولات البيئية في الخليج الفارسي.

وكانت السفارة الكورية الجنوبية قد اكدت يوم الاربعاء الماضي صحة وسلامة الملاحين العشرين للسفينة.

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