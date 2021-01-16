احياء ذكرى الشهيدين سليماني والمهندس في الكاظمية ببغداد

وقد احيا آلاف العراقيين ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بزيارة مرقد الامامين موسى الكاظم (ع) ومحمد الجواد (ع) في مدينة الكاظمية المقدسة واحيوا ذكرى قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابومهدي المهندس.

وتقاطر الزوار العراقيون من مختلف انحاء العراق الى مدينة الكاظمية المقدسة للمشاركة في مراسم استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بزيارة مرقدي الامامين الكاظمين (ع) واحيوا ذكرى قادة النصر.

وقد شهدت مختلف مدن العراق خلال الاسابع الاخيرة مراسم وفعاليات وانشطة مختلفة في الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر في اطار ندوات وملتقيات ومراسم تابين وتنظيم معارض صور وافلام وجلسات تخصصية للدراسة الحقوقية لحادث الاغتيال ورفع شكاوى الى المحاكم الدولية ضد الآمرين والمرتكبين للجريمة.

كما تواصل مختلف وسائل الاعلام العراقية بث تقارير وابحاثا وبرامج وثائقية وتحليلية وخبرية حول جريمة الاغتيال، وكذلك زيارة مزار الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف الاشرف وتجديد البيعة مع القادة الشهداء.

وكانت ساحة التحرير وسط بغداد والشوارع المحيطة بها قد شهدت قبل فترة ملحمة الحضور الجماهيري في الذكرى الاولى لاستشهاد قادة النصر، مؤكدين على ضرورة طرد المحتلين الاميركيين من العراق.

يذكر ان قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس استشهدا فجر الجمعة 3 كانون الثاني/يناير عام 2020 بطائرات اميركية مسيرة في محيط مطار بغداد بامر مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق والاعراف الدولية.

واثر هذه الجريمة صوّت البرلمان العراقي على مشروع قرار يقضي باخراج القوات الاجنبية من العراق لتبدا مرحلة اخرى من كفاح الشعب العراقي ضد المحتلين الاميركيين.

انتهى ** 2342