٢٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84194745
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وزير النفط الايراني : تصفير صادرات النفط الإيراني بات حسرة لهم

وزير النفط الايراني : تصفير صادرات النفط الإيراني بات حسرة لهم

طهران / 22 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – قال وزير النفط الايراني " بيجن زنغنة " انه رغم محاولات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لتصفير صادرات النفط الايراني الا ان هذا الامر بات حسرة في قلوبهم.

واضاف زنغنه اليوم الجمعة خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس والعشرين للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات بطهران: ان شعار المعرض لهذا العام هو النفط الوطني والسلع والخدمات الايرانية لذا علينا جميعا السعي وبكامل قوانا تحقيقه وتنمية البلاد وبالتالي الغلبة على مايقوم به اعداء الشعب الايراني لايقاع الضرر وتعطيل الاقتصاد .

واكد زنغنة على دعم الشركات الناشئة التي تعمل في المجالات النفطية وقال قدمنا كمرحلة اولى 500 مليون دولار لمساعدتها وتنميتها  لتقوم بمهامها بأحسن حال. 

واشار وزير النفط الايراني الى استقطاب المنابع المالية الى صناعة النفط وقال ان العدو كان بصدد تصفير صادرات النفط الايراني ولكنه لن يتمكن من ذلك واصبح هذا الامر حسرة في قلوبهم.

وأوضح زنغنة ان صادرات المنتجات النفطية سجلت ارقاما لم تحققها خلال عمر صناعة النفط الايرانية، مشددا على السير في هذا الطريق بكل عزم وارادة كي لايتمكن العدو من الضغط على الشعب الايراني بهذه الوسيلة.

افتتح المعرض الدولي الـ 25 لصناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات الايرانية، اعماله اليوم الجمعة في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران، بحضور كبار المسؤولين المعنيين في هذا القطاع. وبمشاركة اكثر من 600 شركة ايرانية واجنبية .

انتهى**م م**

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